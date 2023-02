Cadela brasileira já localizou quatro pontos com vítimas em escombros após terremoto na Turquia

Enviada para ajudar nas buscas nos escombros após o terremoto da Turquia, a cadela Case, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, localizou, até o momento, quatro pontos com vítimas entre os destroços, na cidade de Kahramanmaras. Case chegou acompanhada de seis militares capixabas no sábado, dia 10.

Nos pontos de buscas, os militares enviados vasculham entre os escombros, à procura de vítimas e possíveis sobreviventes, tendo como auxílio equipamentos de rastreio, Case e outros cães treinados para a missão de resgate.

Desde domingo (12), a cadela e os bombeiros, junto à AKUT (Ong de Busca e Resgate em desastres da Turquia), buscam sobreviventes entre escombros de um prédio de nove andares, que desabou por conta do terremoto.

Segundo a Sesp-ES (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), a equipe destinada à missão humanitária possui treinamento especializado em realizar resgates em locais de difícil acesso, ocorrências complexas, desmoronamentos e desabamentos.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo atuou em desastres no Brasil, como o de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. No caso de Case, ela possui certificado de sobreviventes de deslizamentos desde 2016 e ajudou a localizar a última vítima da tragédia causada pela chuva intensa em Recife, em 2022, que deixou 128 mortos.

