Brasileiro está entre feridos em acidente com bondinho em Lisboa, confirma consulado

Um brasileiro está entre os feridos no acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, ocorrido na quarta-feira (3). O bondinho, uma das principais atrações turísticas da cidade, descarrilou e tombou enquanto descia em direção à Praça dos Restauradores. O episódio deixou ao menos 17 mortos e 21 feridos, segundo as autoridades portuguesas.



De acordo com o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, o cidadão brasileiro recebeu atendimento médico no Hospital Amadora-Sintra, mas já recebeu alta. O consulado ainda não confirmou se ele vive na capital portuguesa ou se estava em visita como turista.

Nacionalidade das vítimas

A polícia portuguesa divulgou nesta quinta-feira (4) a nacionalidade de 15 das 17 vítimas fatais. Entre elas estão:

4 portugueses;

2 alemães;

2 espanhóis;

1 coreano;

1 cabo-verdiano;

1 canadense;

1 italiano;

1 francês;

1 suíço;

1 marroquino.

O governo de Portugal decretou luto nacional.

Como foi o acidente

O bondinho descarrilou por volta das 18h05, no horário local (14h05 em Brasília), e bateu contra um edifício antes de tombar. Segundo a Polícia Judiciária de Lisboa, 15 pessoas morreram no local e outras 23 ficaram feridas. Entre os hospitalizados, cinco estavam em estado grave; duas delas não resistiram, elevando o número de mortos para 17.

A imprensa portuguesa aponta duas possíveis causas: a ruptura do cabo que conecta os dois bondes da linha ou uma falha nas travas do veículo. A Polícia Judiciária e o Ministério Público investigam o caso. A Carris, empresa responsável pelo Elevador da Glória, afirmou que as manutenções estavam em dia e abriu um inquérito interno.

Impacto e inspeções

Além do Elevador da Glória, a Câmara de Lisboa determinou a suspensão preventiva de outros três funiculares da cidade: os elevadores da Bica, do Lavra e o Funicular da Graça. O famoso elétrico 28 e demais linhas seguem operando normalmente.