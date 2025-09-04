Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

IA começa a identificar emoções de animais por meio de sons, diz estudo

Tecnologia consegue classificar vocalizações de porcos, cavalos e vacas como sinais positivos ou negativos

Com informações da Folha de São Paulo
fonte

Cavalos (Freepik)

A inteligência artificial (IA) está avançando na compreensão de como os animais se sentem. Um novo modelo desenvolvido por um pesquisador da Universidade de Milão é capaz de identificar se os sons emitidos por porcos, vacas, cavalos e outras espécies indicam emoções positivas ou negativas.

Publicado na revista científica Scientific Reports, o estudo foi conduzido por Stavros Ntalampiras e usou um modelo de aprendizado profundo para analisar características acústicas como tom, frequência e qualidade dos sons de sete espécies de animais com cascos, incluindo cabras e ovelhas.

IA reconhece padrões sonoros entre espécies diferentes

A análise revelou que sons negativos tendem a apresentar frequências mais altas, enquanto os positivos se distribuem de forma mais uniforme. Chamados agudos de porcos e médios de cavalos e ovelhas foram particularmente informativos, apontando para marcadores emocionais compartilhados entre as espécies, mas com variações específicas.

VEJA MAIS

A descoberta representa um avanço significativo para áreas como pecuária, conservação ambiental e manejo de animais em cativeiro. Ferramentas baseadas em IA poderiam ajudar agricultores a identificar sinais de estresse, permitir que conservacionistas monitorem à distância o bem-estar de populações selvagens e facilitar a resposta de tratadores a mudanças sutis no comportamento animal.

Outros estudos usam IA para interpretar comportamentos animais

Projetos similares vêm sendo desenvolvidos em diversas partes do mundo. Em Nova York, o Project Ceti usa aprendizado de máquina para analisar sequências de sons emitidos por baleias. Já na Irlanda, o Insight Centre for Data Analytics trabalha no desenvolvimento de uma coleira que identifica comportamentos de cães de assistência antes de uma convulsão em seus tutores com epilepsia.

Pesquisadores também estudam expressões faciais e movimentos da cauda de cães como indicadores emocionais. Estudos apontam que mudanças nos músculos faciais podem revelar medo ou excitação, enquanto a direção do abanar da cauda varia conforme a situação.

As abelhas, por sua vez, estão sendo observadas com ajuda de visão computacional. A tecnologia ajuda a decodificar suas danças de orientação para fontes de alimento, destacando como pequenos movimentos podem alterar a interpretação entre os insetos.

Uso da IA exige cautela ética e metodológica

Apesar das promessas, os especialistas alertam que reconhecer padrões não é o mesmo que entender emoções. Classificações simplificadas, como “feliz” ou “estressado”, podem não captar a complexidade do comportamento animal. A recomendação é integrar dados de sons com pistas visuais e fisiológicas para tornar os modelos mais confiáveis.

Outro ponto de atenção é o impacto ambiental. O uso intensivo de IA demanda energia e pode gerar pegadas de carbono, o que precisa ser considerado especialmente em projetos voltados à conservação.

A conclusão do estudo ressalta que a capacidade de “ouvir” os animais com apoio da tecnologia traz responsabilidades. O grande desafio não está apenas em captar os sinais, mas em como usá-los de forma ética e em benefício dos próprios animais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Evento sobre 2º guerra visou lembrar história e fortalecer relações diplomáticas, afirma China

04.09.25 15h03

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA começa a identificar emoções de animais por meio de sons, diz estudo

Tecnologia consegue classificar vocalizações de porcos, cavalos e vacas como sinais positivos ou negativos

04.09.25 14h22

ACIDENTE

Bonde que descarrilou existe há mais de um século e é cartão-postal de Lisboa

Os bondes amarelos e brancos são um dos principais cartões-postais da capital de Portugal e têm mais de 100 anos de história

04.09.25 14h12

Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban

04.09.25 14h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda