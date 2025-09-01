Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

Gabrielle Borges
fonte

Internautas se revoltaram e ao mesmo tempo se mobilizaram de forma online para tentar a identificação de quem seria o homem que teria roubado o boné do garoto durante a US Open (Reprodução)

Um vídeo de um adulto que arranca um boné dado pelo tenista Kamil Majchrzak a uma criança no torneio US Open viralizou, virou polêmica e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Internautas se revoltaram e, ao mesmo tempo, se mobilizaram de forma online para tentar identificar quem seria o homem que teria roubado o boné do garoto. O resultado? O nome do milionário Piotr Szczerek, CEO da empresa de pavimentação Drogbruk. Mas quem seria ele? Saiba mais detalhes a seguir.

O que ocorreu?

O episódio foi registrado logo após a vitória de Majchrzak sobre Karen Khachanov, na quinta-feira (28), e viralizou no último fim de semana. O registro mostra o tenista presenteando um garoto na arquibancada. Nesse momento, o empresário aparece tomando o boné das mãos da criança. A atitude foi criticada como “egoísta” e "infantil" pelos milhares de internautas que repercutiram a cena.

VEJA MAIS

image Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open


image Mesmo com dores, Djokovic arrasa alemão e encara Fritz nas quartas do US Open; Sabalenka avança


image Alcaraz supera francês e vai às quartas do US Open; Bia Haddad cai nas duplas


 

Em entrevista ao jornal New York Post, Majchrzak confirmou que o homem do vídeo é Piotr Szczerek, patrocinador da federação polonesa de tênis, e descreveu o episódio como “algum tipo de confusão”. 

O executivo tentou justificar o ato em um comunicado. Sem nenhum pedido de desculpas, o CEO reafirmou a decisão de ficar com o presente.

“Sim, eu peguei. Fiz isso com pressa. Mas a vida é assim: primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Eu entendo que algumas pessoas possam não gostar, mas, por favor, não transformemos isso em um escândalo global por causa de um boné. Se você tivesse sido mais rápido, ele seria seu”, declarou o polonês.

Assista ao momento polêmico

Quem é Piotr Szczerek?

De acordo com a imprensa polonesa, Szczerek é um milionário e jogador amador de tênis, apresentado ao esporte pela esposa, Anna. O casal possui uma quadra particular em Kalisz, na Polônia. Atualmente, ele compete na segunda divisão da Associação de Tênis Amador de Kalisz. Sua empresa, Drogbruk, fundada em 1999, patrocina programas esportivos locais e jovens talentos do tênis, além da própria federação polonesa.

A polêmica levou Szczerek a desativar suas redes sociais. Antes, no entanto, o empresário chegou a ameaçar processar internautas que o insultassem nas redes sociais: “Lembrem-se de que insultar uma figura pública pode gerar responsabilidade legal", ameaçou.

Final feliz em meio a polêmica

O tenista Majchrzak localizou o garoto, identificado como Brock. Ele pediu ajuda aos seguidores para encontrar o fã e, no sábado (30/8), publicou um registro ao lado de Brock, que finalmente recebeu o acessório diretamente das mãos do atleta, demonstrando solidariedade no mundo do esporte.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

tenista

campeonato paraense de tênis de mesa

milionário rouba boné de criança

Polêmica

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

Reino Unido fecha acordo de 10 bilhões de libras para suprimento de navios de guerra à Noruega

01.09.25 9h22

Suspeita

Rússia é suspeita de interferir no radar GPS do avião de Von der Leyen sobre a Bulgária

A Bulgária emitiu uma declaração informando que “o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido

01.09.25 8h28

Ataques ucranianos a refinarias deixam partes da Rússia sem gasolina

01.09.25 8h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda