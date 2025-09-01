Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

Um vídeo de um adulto que arranca um boné dado pelo tenista Kamil Majchrzak a uma criança no torneio US Open viralizou, virou polêmica e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Internautas se revoltaram e, ao mesmo tempo, se mobilizaram de forma online para tentar identificar quem seria o homem que teria roubado o boné do garoto. O resultado? O nome do milionário Piotr Szczerek, CEO da empresa de pavimentação Drogbruk. Mas quem seria ele? Saiba mais detalhes a seguir.

O que ocorreu?

O episódio foi registrado logo após a vitória de Majchrzak sobre Karen Khachanov, na quinta-feira (28), e viralizou no último fim de semana. O registro mostra o tenista presenteando um garoto na arquibancada. Nesse momento, o empresário aparece tomando o boné das mãos da criança. A atitude foi criticada como “egoísta” e "infantil" pelos milhares de internautas que repercutiram a cena.

Em entrevista ao jornal New York Post, Majchrzak confirmou que o homem do vídeo é Piotr Szczerek, patrocinador da federação polonesa de tênis, e descreveu o episódio como “algum tipo de confusão”.

O executivo tentou justificar o ato em um comunicado. Sem nenhum pedido de desculpas, o CEO reafirmou a decisão de ficar com o presente.

“Sim, eu peguei. Fiz isso com pressa. Mas a vida é assim: primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Eu entendo que algumas pessoas possam não gostar, mas, por favor, não transformemos isso em um escândalo global por causa de um boné. Se você tivesse sido mais rápido, ele seria seu”, declarou o polonês.

Assista ao momento polêmico

Quem é Piotr Szczerek?

De acordo com a imprensa polonesa, Szczerek é um milionário e jogador amador de tênis, apresentado ao esporte pela esposa, Anna. O casal possui uma quadra particular em Kalisz, na Polônia. Atualmente, ele compete na segunda divisão da Associação de Tênis Amador de Kalisz. Sua empresa, Drogbruk, fundada em 1999, patrocina programas esportivos locais e jovens talentos do tênis, além da própria federação polonesa.

A polêmica levou Szczerek a desativar suas redes sociais. Antes, no entanto, o empresário chegou a ameaçar processar internautas que o insultassem nas redes sociais: “Lembrem-se de que insultar uma figura pública pode gerar responsabilidade legal", ameaçou.

Final feliz em meio a polêmica

O tenista Majchrzak localizou o garoto, identificado como Brock. Ele pediu ajuda aos seguidores para encontrar o fã e, no sábado (30/8), publicou um registro ao lado de Brock, que finalmente recebeu o acessório diretamente das mãos do atleta, demonstrando solidariedade no mundo do esporte.

