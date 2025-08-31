Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

Estadão Conteúdo

O tenista polonês Kamil Majchrzak reencontrou neste sábado o garoto que teve o boné autografado "roubado" por um espectador durante o US Open. O incidente, que viralizou nas redes sociais, terminou com o torcedor mirim recebendo outros presentes do atleta.

O episódio aconteceu logo após a vitória de Majchrzak sobre Karen Khachanov, em partida de cinco sets na última quinta-feira. O polonês havia autografado uma bola e dado seu boné para um garoto na arquibancada, mas um homem retirou o objeto das mãos da criança antes que o tenista percebesse.

As ações do homem geraram críticas imediatas nas redes sociais. Mais tarde, ele foi identificado como Piotr Szczerek, milionário polonês e CEO de uma empresa de pavimentação, que patrocina a federação polonesa de tênis. As imagens repercutiram internacionalmente e Szczerek desativou suas redes sociais após receber os comentários negativos.

Majchrzak, ao tomar conhecimento do ocorrido, usou o Instagram para localizar o garoto, chamado Brock. "Hoje, depois do aquecimento, tive um ótimo encontro. Vocês reconhecem?", escreveu o tenista em postagem na rede social.

Segundo Majchrzak, Szczerek também procurou se redimir com a criança e sua família, tentando entrar em contato com a mãe de Brock para corrigir a situação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

US Open

Kamil Majchrzak
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

Mais esportes

Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense

Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios

30.08.25 14h00

ESPORTE

CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma

Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino

30.08.25 11h20

SÉRIE B

‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson

Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas.

29.08.25 18h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

31.08.25 7h00

NA BRONCA

Claudinei dispara contra arbitragem, diz que Paysandu jogou melhor e lamenta chances perdidas

Para o treinador bicolor, a árbitra Edna Alves não voltou atrás em sua decisão após checar VAR em lance de possível pênalti em Vilela, apenas para não assumir que errou

30.08.25 20h30

Futebol

CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão!

Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B

21.08.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda