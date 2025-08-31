Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open Estadão Conteúdo 31.08.25 11h23 O tenista polonês Kamil Majchrzak reencontrou neste sábado o garoto que teve o boné autografado "roubado" por um espectador durante o US Open. O incidente, que viralizou nas redes sociais, terminou com o torcedor mirim recebendo outros presentes do atleta. O episódio aconteceu logo após a vitória de Majchrzak sobre Karen Khachanov, em partida de cinco sets na última quinta-feira. O polonês havia autografado uma bola e dado seu boné para um garoto na arquibancada, mas um homem retirou o objeto das mãos da criança antes que o tenista percebesse. As ações do homem geraram críticas imediatas nas redes sociais. Mais tarde, ele foi identificado como Piotr Szczerek, milionário polonês e CEO de uma empresa de pavimentação, que patrocina a federação polonesa de tênis. As imagens repercutiram internacionalmente e Szczerek desativou suas redes sociais após receber os comentários negativos. Majchrzak, ao tomar conhecimento do ocorrido, usou o Instagram para localizar o garoto, chamado Brock. "Hoje, depois do aquecimento, tive um ótimo encontro. Vocês reconhecem?", escreveu o tenista em postagem na rede social. Segundo Majchrzak, Szczerek também procurou se redimir com a criança e sua família, tentando entrar em contato com a mãe de Brock para corrigir a situação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Kamil Majchrzak COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 NA BRONCA Claudinei dispara contra arbitragem, diz que Paysandu jogou melhor e lamenta chances perdidas Para o treinador bicolor, a árbitra Edna Alves não voltou atrás em sua decisão após checar VAR em lance de possível pênalti em Vilela, apenas para não assumir que errou 30.08.25 20h30 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22