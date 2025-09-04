Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban

Estadão Conteúdo

Centenas de corpos foram recuperados de casas em vilarejos nas montanhas destruídas por um grande terremoto no Afeganistão no início desta semana, elevando o número de mortos para 2.205, disse um porta-voz do governo do Taleban nesta quinta-feira, 4.

O terremoto superficial, de magnitude 6, atingiu a região montanhosa e remota do leste do país na noite de domingo, 31 de agosto, arrasando vilarejos e prendendo pessoas sob os escombros.

A maioria das vítimas estava na província de Kunar, onde as pessoas normalmente vivem em casas de madeira e tijolos de barro ao longo de vales íngremes de rios separados por altas montanhas.

Cerca de 98% dos prédios da província foram danificados ou destruídos, de acordo com uma avaliação divulgada na quinta-feira pela organização de caridade Islamic Relief. As agências de ajuda humanitária disseram que precisavam urgentemente de pessoal e suprimentos para cuidar dos sobreviventes da região.

'É impossível viver lá'

Muhammad Israel disse que o terremoto provocou um deslizamento de terra que soterrou sua casa, gado e pertences em Kunar. "Todas as pedras caíram da montanha", disse ele. "Mal consegui tirar meus filhos de lá. Os tremores do terremoto continuam acontecendo. É impossível viver lá."

Ele estava hospedado em um acampamento médico da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nurgal, um dos distritos mais afetados. "A situação também é ruim para nós aqui, não temos abrigo e estamos vivendo a céu aberto", disse ele.

Estimativas anteriores indicavam que cerca de 1.400 pessoas foram mortas. O porta-voz do Taleban, Hamdullah Fitrat, atualizou nesta quinta-feira, 4, o número de mortos e disse que os esforços de busca e resgate continuavam.

"Tendas foram montadas para as pessoas e a entrega de primeiros socorros e suprimentos de emergência está em andamento", disse Fitrat.

O terreno acidentado está dificultando os esforços de socorro. Autoridades do Taleban mobilizaram helicópteros e comandos do exército para ajudar os sobreviventes. Trabalhadores humanitários relataram caminhar por horas para chegar a vilarejos isolados por deslizamentos de terra e desabamentos de rochas.

'Essas pessoas estão sofrendo muito'

Os cortes de verbas também estão impactando a resposta à tragédia. O Conselho Norueguês para Refugiados afirmou ter menos de 450 funcionários no Afeganistão, enquanto em 2023, data do último grande terremoto no país, havia 1.100. O conselho tinha apenas um depósito restante e nenhum estoque de emergência.

"Precisaremos comprar itens assim que recebermos o financiamento, mas isso pode levar semanas e as pessoas estão passando por dificuldades agora", disse Maisam Shafiey, consultora de comunicação e advocacy do conselho no Afeganistão.

"Temos apenas US$ 100 mil disponíveis para apoiar os esforços de resposta a emergências. Isso deixa um déficit financeiro imediato de US$ 1,9 milhão", disse Shafiey.

O dr. Shamshair Khan, que atendia os feridos no campo da ONU em Nurgal, disse que seu próprio estado de saúde piorou após ver o sofrimento de outros.

"Nem esses remédios nem esses serviços são suficientes", disse ele. "Essas pessoas precisam de mais remédios e tendas. Elas precisam de comida e água potável. Elas precisam de mais ajuda. Essas pessoas estão sofrendo muito."

O Afeganistão já estava enfrentando dificuldades com a seca, uma economia fraca e o recente retorno de cerca de 2 milhões de afegãos de países vizinhos. / AP

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AFEGANISTÃO

TERREMOTO

MORTOS

atualização
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Evento sobre 2º guerra visou lembrar história e fortalecer relações diplomáticas, afirma China

04.09.25 15h03

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA começa a identificar emoções de animais por meio de sons, diz estudo

Tecnologia consegue classificar vocalizações de porcos, cavalos e vacas como sinais positivos ou negativos

04.09.25 14h22

ACIDENTE

Bonde que descarrilou existe há mais de um século e é cartão-postal de Lisboa

Os bondes amarelos e brancos são um dos principais cartões-postais da capital de Portugal e têm mais de 100 anos de história

04.09.25 14h12

Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban

04.09.25 14h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda