Maior eclipse solar do século: saiba a data, onde observar e o tempo de duração do fenômeno

O evento será visível apenas para alguns continentes do planeta. Veja quais!

Victoria Rodrigues
fonte

O maior eclipse solar do século XXI ocorrerá no dia 2 de agosto de 2027. (Foto: Freepik)

A agência espacial americana Nasa anunciou que o maior eclipse solar do século XXI já possui data e tempo de duração exatos para acontecer no mundo. Segundo os cientistas, o fenômeno astronômico terá duração total de 6 minutos e 22 segundos, e ocorrerá em diversos países do planeta no dia 2 de agosto de 2027.

Onde será possível observar o eclipse solar?

O eclipse solar desta data poderá ser observado pela população de grande parte da Europa, África e sul da Ásia. Porém, a estreita faixa de sombra da lua cobrindo o sol completo atravessará, especificamente, em apenas dez países, sendo: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Lêmen e Somália.

Tempo de duração

De acordo com informações do portal Space, a Lua cobrirá totalmente o Sol por um tempo aproximado de até 6 minutos e 22 segundos, simbolizando assim, o maior eclipse solar do século atual. O motivo para esse longo período de tempo deve-se ao fato de que a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o perigeu.

Nesse dia, a faixa de totalidade do eclipse terá aproximadamente 258 quilômetros de largura e se estenderá por 15.227 quilômetros sobre a superfície terrestre. Ou seja, essa área será responsável por cobrir cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, região que é pequena comparada aos 510 milhões de km² da Terra.

Diante desse cenário, o último eclipse solar de longa duração ocorreu quando o fenômeno cruzou o México, os Estados Unidos e o Canadá, em 4 minutos e 28 segundos, no dia 8 de abril do ano passado. Logo, o eclipse de 2027 superará esse tempo e será uma oportunidade única para os amantes e profissionais do espaço.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Astronomia

Nasa

maior eclipse solar do século

páises

tempo de duração
