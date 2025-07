O que é a 'Lua Cheia do Veado'? Entenda o fenômeno e onde assistir nesta quinta (10)

Ocorre nesta quinta-feira (10), a aparição da Lua Cheia no mês de julho, popularmente conhecida como "Lua do Veado". Os espectadores de todo o Brasil poderão acompanhar o fenômeno, se as condições climáticas estiverem favoráveis.

O que é a "Lua Cheia do Veado"?

É um fenômeno que ocorre quando a lua se posiciona de maneira oposta ao Sol, expondo uma nova face, em que aparece totalmente iluminada em tons mais avermelhados e alaranjados. Também pode apresentar tonalidades rosadas ou alaranjadas quando observado próximo ao horizonte. Essa lua também fica "maior" aos olhos de quem a observa.

Qual a razão do nome?

O fenômeno astronômico leva o nome "Lua Cheia o Veado" ou "Lua do Veado" por ser uma referência vinda de tradições indígenas da América do Norte, pois esse é o período em que os veados machos do Hemisfério norte começam a desenvolver os primeiros chifres.

Essa mesma lua cheia também é chamada de “Lua do trovão”, em referência às tempestades comuns em julho no Hemisfério norte. Já os Povos celtas e europeus antigos chamavam esse período de “Lua das ervas”, pois essa costumava ser uma época ideal para colher plantas medicinais.

Como assistir a "Lua Cheia do Veado?"

Seu ápice irá ocorrer perto das 17h30 (horário de Brasília), mas o melhor momento para ver a Lua será no início da noite, logo após o pôr do sol. O fenômeno será visível durante toda a madrugada, até por volta das 6h de sexta-feira (11).

Pontos elevados oferecem condições privilegiadas para contemplar este evento, já que a altitude proporciona uma visão mais ampla do céu e minimiza obstáculos visuais. O uso de binóculos também auxiliam a ver melhor a lua.

Essa também será a Lua cheia mais distante do Sol em 2025, já que brilhará nos céus poucos dias depois do fenômeno chamado afélio, o ponto da órbita da terra em que estamos mais afastados da sol.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)