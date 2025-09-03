Eclipse lunar total mais longo de 2025 acontece neste domingo (7); saiba como assistir

O eclipse lunar total mais longo de 2025 ocorre neste domingo (7/9), e deve durar 1 hora e 22 minutos. Conhecido popularmente como “Lua de Sangue”, o fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.

🌕 Apesar de ser um dos eventos astronômicos mais esperados do ano, o eclipse lunar não será visível a olho nu no Brasil — nem de forma total, nem parcial. No entanto, algumas regiões do Sudeste e Nordeste poderão perceber uma sutil alteração na iluminação da Lua, conhecida como eclipse penumbral.

VEJA MAIS

Quando vai acontecer?

O eclipse lunar total terá início no início da tarde (pelo horário de Brasília), com seu ápice previsto para as 15h12. Confira os horários de cada fase:

Início do eclipse penumbral: 12h28

Início do eclipse parcial: 13h27

Início do eclipse total: 14h31

Máximo do eclipse total: 15h12

Fim do eclipse total: 15h53

Fim do eclipse parcial: 16h57

Fim do eclipse penumbral: 17h55

O que é a Lua de Sangue?

Durante o eclipse total, a Lua pode adquirir uma tonalidade avermelhada, fenômeno que dá origem ao nome popular “Lua de Sangue”. Isso ocorre por causa da refração da luz solar na atmosfera da Terra, que filtra os tons azuis e projeta tons vermelhos na superfície lunar.

Onde o eclipse lunar será visível?

Embora o Brasil não consiga observar o eclipse a olho nu, o fenômeno será plenamente visível em diversas partes do mundo, como:

Austrália: entre 1h30 e 2h52 do dia 8 de setembro

Índia: entre 23h do dia 7 e 0h22 do dia 8

Egito e África do Sul: em horários variados ao longo da noite de domingo

Como assistir ao eclipse ao vivo no Brasil?

O Observatório Nacional vai transmitir o eclipse lunar total ao vivo em seu canal no YouTube. A transmissão começa às 12h (horário de Brasília) do domingo (7), permitindo que o público acompanhe todas as fases do fenômeno em tempo real, com comentários de especialistas.

Eclipse solar x eclipse lunar: qual a diferença?

Eclipse solar: ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar.

Eclipse lunar: acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite. Para isso, é necessário que a Lua esteja na fase Cheia.