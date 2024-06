Brasileira ferida em ataque no Líbano acorda; família diz que ela teve o rosto desfigurado

Ferida em um ataque das Forças de Defesa de Israel contra o grupo terrorista Hezbollah em Saddike, no Sul do Líbano, no último sábado (1º de junho), a brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Libanês Italiano, em Tiro. Ela acordou nesta segunda-feira (03.06) e conseguiu conversar com a equipe médica, segundo informou o primo do marido dela, Hussein Ezzddein, em entrevista ao G1 São Paulo. Fátima teve o rosto desfigurado no ataque e precisará passar por cirurgias. Ela também precisou ser entubada.

"Fatima vai precisar de muito trabalho, na verdade, para construir o rosto dela, porque ele está destruído, não tem nada no rosto mais. Ela precisa de muitas cirurgias e de muitos especialistas que sabem mexer nessa área para construir um rosto de mulher de novo", lamentou Ezzddein.

Os familiares tentam a transferência de Fatima para Beirute, capital do Líbano.

Filhos

A casa em que Fátima estava foi atingida por um ataque aéreo de Israel no último sábado e dois dos quatro filhos dela também se feriram. As crianças - uma menina de 10 anos e um menino de 9 - continuam hospitalizados.

Segundo o primo, Fátima é libanesa, mas já morou no Brasil e tem parente no país. Há poucos meses, ela e os filhos conseguiram a nacionalidade brasileira. Eles planejavam se mudar ainda neste ano para a Grande São Paulo, após o término do período escolar das crianças. O marido dela, Ahmad Aidibi, se mudou para Itapevi, na Grande São Paulo, em busca de oportunidades de trabalho e deseja trazer a família.

"Precisamos trazê-los porque a situação da guerra está ficando mais grave. Os outros dois filhos que não se machucaram estão na casa de parentes, mas não é um local seguro", afirmou o primo.