Brasileiros ficam feridos após bombardeio no sul do Líbano

Uma brasileira está em estado grave após a casa ter sido atingida em um bombardeio, no sul do Líbano, neste sábado (1/06). Além dela, dois dos quatro filhos também ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados. Familiares da brasileira, que mora na cidade de Saddikine (a cerca de 100 quilômetros de Beirute), alegam que o ataque aéreo partiu de Israel, no entanto, o Itamaraty afirma que ainda não é possível saber a autoria.

A brasileira, que está em estado grave após ter sido atingida na cabeça, foi identificada como Fátima Boustani, de 30 anos. Ela passou por uma cirurgia e está internada na UTI de um hospital na cidade de Tiro. A filha dela, de 10 anos, foi ferida na perna e também precisou ser operada. A menina está na UTI da mesma unidade de saúde. O filho de 9 anos é considerado o caso menos grave, embora ele também tenha ficado ferido e esteja internado no hospital.

Os familiares relataram que o bombardeio ocorreu no início da tarde deste sábado, no horário local (manhã no Brasil). os outros dois filhos de Fatima não estavam na casa no momento do ocorrido. Fátima Boustani nasceu no Líbano, mas morou no Brasil por muitos anos e tem nacionalidade brasileira. Há pouco mais de um mês, Fatima e os filhos voltaram a residir no Líbano. O Itamaraty confirma que três brasileiros ficaram feridos. Segundo o governo brasileiro, a embaixada está em contato com a família para prestar todo o apoio necessário.

Ataques

Após o início da guerra Israel-Hamas, cresceram os ataques mútuos na fronteira israelense com o Líbano. O grupo islâmico libanês Hezbollah é aliado do Hamas e recebe apoio logístico e militar do regime xiita que controla o Irã.