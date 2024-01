Israel mata vice-líder da ala política do Hamas em ataque ao Líbano

Nesta terça-feira (2), um ataque aéreo de Israel matou o vice-líder da ala política do Hamas, Saleh al-Arouri, no Líbano. A informação foi confirmada pelo grupo e divulgada pela mídia libanesa. Saleh estaria em um prédio que sofreu o ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute. A área é dominada pelo grupo Hezbollah, que troca fogo com Israel desde o ataque de 7 de outubro de 2023, em apoio ao Hamas.

Segundo a agência estatal de notícias do Líbano, no mesmo ataque que matou Saleh al-Arouri, outros dois membros do braço armado do grupo também teriam morrido. No total, seis pessoas morreram. Não há, até o momento, confirmação oficial pelas Forças de Defesa de Israel.

Conforme a agência Al Jazeera, Saleh é um dos fundadores do braço armado do Hamas, as chamadas Brigadas de Al-Qassam. Ele nasceu em 1966, em Ramallah, na Cisjordânia, e morava no Líbano após cumprir pena de 15 anos em prisão de Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra contra o Hamas se estenderá por “muitos mais meses”. A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa, em 30 de dezembro. Netanyahu, durante a fala, se comprometeu a continuar com a guerra “em todas as frentes”, até que todos os objetivos sejam cumpridos.

O governo de Israel tem destacado três metas: destruir o Hamas, trazer os reféns de volta e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça. Netanyahu abordou os ataque promovidos pelo Hezbollah ao norte do território israelense e ameaçou que, se o grupo ampliar os combates, “absorverá ataques com os quais nunca sonhou, e o mesmo acontecerá com o Irã”.