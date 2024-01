Israel promete se defender de acusação de genocídio feitas pela África do Sul à corte de Haia

Eylon Levy, membro do gabinete do primeiro-ministro israelense, anunciou que Israel responderá às acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia. Segundo Levy, a África do Sul está fornecendo "cobertura política e legal" ao ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra entre Israel e o grupo terrorista.

A África do Sul iniciou o caso na última sexta-feira no tribunal superior da ONU, alegando genocídio por parte de Israel contra os palestinos em Gaza e solicitando que o tribunal ordene a Israel que cesse seus ataques. Israel, frequentemente criticando alegações internacionais, considera esses casos injustos e tendenciosos. No entanto, a resposta de Levy indica que o governo israelense está levando a sério o processo, destacando a intenção de comparecer ao Tribunal Internacional de Justiça para refutar as acusações da África do Sul.

Líder do Hamas, Saleh al-Arouri, é morto em ataque com drone

Nesta terça-feira (2), o principal líder do Hamas, Saleh al-Arouri, foi morto em uma explosão em um subúrbio ao sul de Beirute, conforme informado pelo canal de notícias al-Mayadeen, com ligações ao Hezbollah. Al-Arouri, um dos fundadores da ala militar do Hamas, liderava a presença do grupo na Cisjordânia.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia ameaçado a vida de al-Arouri antes do início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro. A explosão resultou na morte de quatro pessoas e, de acordo com a imprensa estatal do Líbano, foi executada por um drone israelense.