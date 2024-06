Brasileira ferida em ataque no Líbano está em estado gravíssimo, diz família

A família da brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, informou que ela está em estado gravíssimo, após o ataque aéreo das Forças de Defesa de Israel contra o grupo armado islâmico Hezbollah na cidade de Saddike, no Sul do Líbano, neste sábado (01.06). O bombardeio atingiu a casa em que Fátima estava com dois dos seus quatro filhos. Assim como a mãe, as crianças - uma menina de 10 anos e um menino de 9 - também se feriram no ataque.

"Ela (Fátima) está sangrando pela cabeça e pelo pulmão", disse o primo da brasileira, Hussein Ezzddein, em entrevista ao G1 de São Paulo. Segundo ele, os médicos recomendaram que Boustani fique em observação por 24 horas antes de tentarem transferi-la para uma unidade hospitalar com maior infraestrutura de atendimento.

Hospedado na casa de Ezzddein em Itapevi, na Grande São Paulo, o pai da família, Ahmad Aidibi, está desesperado. "Só grita e não come", relatou.

Crianças

Os dois filhos de Fatima Boustani também estão internados no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, no sul do país. A menina já passou por três cirurgias e segue recebendo sangue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto o menino está em observação na enfermaria.

A família aguarda ajuda do governo brasileiro para realizar o resgate deles.

Em nova, o governo federal informou que a embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação "e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico".