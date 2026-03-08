Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Brasileira desaparecida na Inglaterra: saiba quem é a psicóloga

Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, foi para um passeio na cidade de Brightlingsea, a cerca de 100 quilômetros de Londres

Lívia Ximenes
fonte

Vitória Figueiredo Barreto, brasileira desaparecida na Inglaterra (Reprodução)

Uma brasileira de 30 anos está desaparecida na Inglaterra há cerca de cinco dias. Identificada como Vitória Figueiredo Barreto, a mulher foi para um passeio na cidade de Brightlingsea, a aproximadamente 100 quilômetros de Londres. Segundo familiares, a polícia inglesa mapeou a região na noite desse sábado (7) e constatou que ela não está na frota marítima.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Psicóloga brasileira desaparece na Inglaterra e mobiliza polícia local]]

image Psicóloga brasileira some na Inglaterra e último sinal do celular foi no mar
O Itamaraty informou ainda que a atuação consular segue a legislação brasileira e internacional

image Polícia confirma que corpo achado no Canadá em 2024 é de brasileira desaparecida
O corpo foi encontrado em uma área de mata em Quebec

Quem é a brasileira desaparecida na Inglaterra?

A brasileira desaparecida na Inglaterra é Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos. Natural do Ceará, ela é psicóloga e especialista em Psicoterapia Sistêmica Integrativa. Vitória já viajou a mais de 50 países e atuou, de forma autônoma e híbrida, como ICT Trainer (Instrutora de Tecnologia), em colaboração com a organização Visible Hands Collaborative.

A mulher também é instrutora com certificação em Terapia Comunitária Integrativa (TCI) e em Técnicas de Resgate da Autoestima (TSES) pelo Movimento Integrado de Saúde Comunitária (MISMEC). A brasileira trabalha com oficinas, formações e cursos reconhecidos em diversos locais além do Brasil, como América Latina, Europa e Estados Unidos (EUA). Nas redes sociais, Vitória costumava compartilhar as experiências em viagens.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasileira Desaparecida

Inglaterra

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflitos

Trump diz que novo líder supremo do Irã não vai durar se não tiver seu apoio

A entrevista ocorreu no domingo, embora não esteja claro se foi antes ou depois de a mídia estatal iraniana ter noticiado que os clérigos estavam prestes a anunciar a escolha do novo líder supremo.

08.03.26 14h52

atentado

Atentado a bomba em boate no Peru deixa 33 feridos

Pelo menos cinco dos feridos estavam em estado grave, segundo o diretor executivo da Rede de Saúde de Trujillo

07.03.26 22h22

Zelensky oferece ajuda para combater drones iranianos em telefonema com príncipe saudita

07.03.26 22h12

Trump critica atraso de ajuda do Reino Unido no Oriente Médio: 'não precisamos mais'

07.03.26 19h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda