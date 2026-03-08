Brasileira desaparecida na Inglaterra: saiba quem é a psicóloga

Uma brasileira de 30 anos está desaparecida na Inglaterra há cerca de cinco dias. Identificada como Vitória Figueiredo Barreto, a mulher foi para um passeio na cidade de Brightlingsea, a aproximadamente 100 quilômetros de Londres. Segundo familiares, a polícia inglesa mapeou a região na noite desse sábado (7) e constatou que ela não está na frota marítima.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Psicóloga brasileira desaparece na Inglaterra e mobiliza polícia local]]

Quem é a brasileira desaparecida na Inglaterra?

A brasileira desaparecida na Inglaterra é Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos. Natural do Ceará, ela é psicóloga e especialista em Psicoterapia Sistêmica Integrativa. Vitória já viajou a mais de 50 países e atuou, de forma autônoma e híbrida, como ICT Trainer (Instrutora de Tecnologia), em colaboração com a organização Visible Hands Collaborative.

A mulher também é instrutora com certificação em Terapia Comunitária Integrativa (TCI) e em Técnicas de Resgate da Autoestima (TSES) pelo Movimento Integrado de Saúde Comunitária (MISMEC). A brasileira trabalha com oficinas, formações e cursos reconhecidos em diversos locais além do Brasil, como América Latina, Europa e Estados Unidos (EUA). Nas redes sociais, Vitória costumava compartilhar as experiências em viagens.