Psicóloga brasileira some na Inglaterra e último sinal do celular foi no mar

O Itamaraty informou ainda que a atuação consular segue a legislação brasileira e internacional

O Liberal
fonte

Uma amiga de Vitória Figueiredo Barreto recebeu um alerta de emergência enviado pelo celular da psicóloga (Arquivo Pessoal)

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, está desaparecida na Inglaterra desde o dia 3 de março. Familiares e amigos relatam que a última visualização da brasileira ocorreu no campus da Universidade de Essex, nas proximidades de Londres.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil na capital britânica e mantém contato com as autoridades locais e com a família, “a quem tem sido prestada a assistência consular devida”.

A polícia de Essex registrou que Vitória embarcou em um ônibus por volta das 13h de terça-feira e desembarcou 30 minutos depois na região da marina de Brightlingsea. A corporação afirmou que “estamos preocupados e precisamos encontrá-la para garantir sua segurança”. No momento do desaparecimento, a psicóloga utilizava um casaco escuro, suéter de gola alta azul, calça jeans clara, tênis preto e portava uma bolsa branca com a inscrição “People over profit”.

image Polícia confirma que corpo achado no Canadá em 2024 é de brasileira desaparecida
O corpo foi encontrado em uma área de mata em Quebec

image Avó das crianças desaparecidas em Bacabal faz revelação após 52 dias do sumiço; confira
Desde o desaparecimento de crianças, a rotina da família foi profundamente afetada com abalos físicos e emocionais

[[(standard.Article) Suspeito é preso por envolvimento em desaparecimento de família em Cachoeirinha, no RS]]

O último sinal do aparelho celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas da região. Diante desse dado e das temperaturas registradas no local, familiares solicitaram o reforço de buscas marinhas. Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará manifestou apoio e destacou a atuação da profissional no Projeto 4 Varas. A entidade declarou que “neste momento de apreensão, o conselho se une em apoio à família e às pessoas próximas, na esperança de que a profissional seja encontrada em segurança. Também reforça a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas”.

A orientação das autoridades do Reino Unido é que informações sobre o paradeiro sejam comunicadas pelo número 999.

 

