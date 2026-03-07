Psicóloga brasileira some na Inglaterra e último sinal do celular foi no mar

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, está desaparecida na Inglaterra desde o dia 3 de março. Familiares e amigos relatam que a última visualização da brasileira ocorreu no campus da Universidade de Essex, nas proximidades de Londres.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil na capital britânica e mantém contato com as autoridades locais e com a família, “a quem tem sido prestada a assistência consular devida”.

A polícia de Essex registrou que Vitória embarcou em um ônibus por volta das 13h de terça-feira e desembarcou 30 minutos depois na região da marina de Brightlingsea. A corporação afirmou que “estamos preocupados e precisamos encontrá-la para garantir sua segurança”. No momento do desaparecimento, a psicóloga utilizava um casaco escuro, suéter de gola alta azul, calça jeans clara, tênis preto e portava uma bolsa branca com a inscrição “People over profit”.

O último sinal do aparelho celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas da região. Diante desse dado e das temperaturas registradas no local, familiares solicitaram o reforço de buscas marinhas. Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará manifestou apoio e destacou a atuação da profissional no Projeto 4 Varas. A entidade declarou que “neste momento de apreensão, o conselho se une em apoio à família e às pessoas próximas, na esperança de que a profissional seja encontrada em segurança. Também reforça a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas”.

A orientação das autoridades do Reino Unido é que informações sobre o paradeiro sejam comunicadas pelo número 999.