Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Bombardeios dos EUA e Israel atingem o Palácio Golestan, patrimônio da Unesco, no Irã

O Palácio Golestan, que remonta ao século XVI, é um ícone da arquitetura persa e um dos principais marcos históricos do Irã

Gabrielle Borges
fonte

O ataque coloca em risco a preservação de um patrimônio cultural de importância mundial (Reprodução/X: @Iran_GOV Government of the Islamic Republic of Iran)

O histórico Palácio Golestan, em Teerã, no Irã, foi alvo de bombardeios realizados pelos Estados Unidos e Israel, conforme informou a mídia iraniana na segunda-feira (2). O local é classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

O ataque gerou grande preocupação tanto nas autoridades iranianas quanto em organizações internacionais, dada a importância cultural do local.

Em resposta ao bombardeio, o governo iraniano divulgou, por meio de suas redes sociais, que o ministro do Patrimônio Cultural, Seyed Reza Salehi Amiri, visitou o Palácio Golestan para avaliar os danos causados. As autoridades locais estão realizando uma inspeção minuciosa para entender a extensão do impacto na estrutura histórica.

VEJA MAIS

image Donald Trump diz que 'não se importa' com a participação do Irã na Copa: 'País derrotado'
O torneio de seleções terá como sede, além dos Estados Unidos, o México e o Canadá


image Por que o Irã deixou de ser chamado de Pérsia? Entenda a mudança de nome
A decisão representou mais que uma simples troca de nomenclatura, mas um movimento estratégico para reforçar a identidade nacional


image Trump reitera que Irã quer conversar após ataques dos EUA, mas diz ser 'tarde demais'
O conflito se intensificou após a morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, no sábado

A Unesco também se pronunciou sobre o ocorrido, expressando sua preocupação com a preservação dos sítios de patrimônio cultural no Irã e nas regiões afetadas por conflitos. Em nota, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) afirmou que está monitorando a situação de perto.

"A Unesco continua a acompanhar de perto a situação do patrimônio cultural no país e em toda a região, com vista a assegurar a sua proteção. A Organização comunicou a todas as partes interessadas as coordenadas geográficas dos sítios inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, bem como dos sítios de importância nacional, a fim de evitar quaisquer danos potenciais", diz parte do pronunciamento.

Confira fotos do ataque:

O que é o Palácio Golestan?

O Palácio Golestan, que remonta ao século XVI, é um ícone da arquitetura persa e um dos principais marcos históricos do Irã. O ataque coloca em risco a preservação de um patrimônio cultural de importância mundial, em um momento de tensões internacionais cada vez mais acentuadas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

Irã

estados unidos

conflito israel x irã
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rubio diz que ataques a território da Turquia são inaceitáveis e promete apoio total

04.03.26 20h52

fim do conflito

Lula e Pedro Sánchez discutem guerra no Oriente Médio e visita do brasileiro à Espanha

A guerra no Oriente Médio eclodiu no último sábado, 28, quando uma ação coordenada pelos Estados Unidos e por Israel atacou o Irã

04.03.26 19h08

Trump receberá no fim de semana líderes de 12 nações latino-americanas, diz Leavitt

04.03.26 17h23

EUA diz que Espanha concordou em cooperar militarmente na guerra, apesar de falas de premiê

04.03.26 16h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda