O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã não pode superar EUA em durabilidade do conflito, diz Pete Hegseth

Estadão Conteúdo

O secretário do Departamento de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o Irã não pode superar os EUA na durabilidade do conflito no Oriente Médio e que Washington "garantirá" essa superioridade.

"Nós iremos determinar o ritmo e tempo do conflito no Irã. Ele pode durar quatro, cinco, seis ou até oito semanas", disse Hegeth, em coletiva de imprensa no Pentágono nesta quarta-feira, 4. "Os únicos limites são o desejo do presidente dos EUA, Donald Trump, de alcançar efeitos específicos na guerra contra o Irã."

Hegseth afirmou que os EUA não têm uma mensagem específica aos aliados de Teerã - como China e Rússia -, já que eles "não são uma questão", e que os americanos lidarão com as ambições nucleares iranianas, o que "envia diversos sinais".

O secretário disse ainda que Washington está ciente da situação na Turquia, e que a interceptação de um míssil iraniano pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não acionará o Artigo 5 do grupo, que estabelece a defesa coletiva e prevê que um ataque armado contra um membro é considerado um ataque contra todos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/PETE HEGSETH/ENTREVISTA/PENTÁGONO
