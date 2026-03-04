Donald Trump diz que 'não se importa' com a participação do Irã na Copa: 'País derrotado'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não se importa com a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita em meio ao clima de tensão no Oriente Médio, desencadeado por ataques militares americanos e israelenses.

Em entrevista concedida ao site Político, Trump foi direto ao abordar o tema. "Eu realmente não me importo se o Irã participar. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso", disse ele.

A declaração de Trump entra em conflito com a mensagem de paz transmitida pela Fifa. A entidade tem buscado tranquilizar a comunidade internacional, afirmando que jogadores e torcedores seriam "bem-vindos" ao torneio.

Retórica e Repercussões

Segundo o portal americano The Athletic, a retórica de Trump, por vezes, repetiu a mensagem de sua administração. Contudo, seus primeiros comentários sobre a presença do Irã na Copa do Mundo, desde os ataques de sábado, apresentaram um cenário distinto.

Ao ser questionado sobre a declaração, um porta-voz da Casa Branca encaminhou os comentários do presidente. Ele afirmou que a ação militar dos EUA "remove uma grande ameaça desestabilizadora e ajudará a proteger pessoas em todo o mundo, incluindo americanos e os milhões que planejam comparecer à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos".

Participação do Irã no Torneio

O Irã integra o Grupo G da competição, tendo como adversários a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia. A seleção iraniana tem compromissos agendados em Los Angeles e Seattle, mas sua participação foi colocada em dúvida pelo ataque militar americano e israelense.

A Copa do Mundo de 2026 tem seu início marcado para o dia 11 de junho. A decisão do torneio está prevista para 19 de julho.