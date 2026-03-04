Donald Trump diz que 'não se importa' com a participação do Irã na Copa: 'País derrotado' O torneio de seleções terá como sede, além dos Estados Unidos, o México e o Canadá Estadão Conteúdo 04.03.26 10h28 O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não se importa com a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita em meio ao clima de tensão no Oriente Médio, desencadeado por ataques militares americanos e israelenses. Em entrevista concedida ao site Político, Trump foi direto ao abordar o tema. "Eu realmente não me importo se o Irã participar. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso", disse ele. A declaração de Trump entra em conflito com a mensagem de paz transmitida pela Fifa. A entidade tem buscado tranquilizar a comunidade internacional, afirmando que jogadores e torcedores seriam "bem-vindos" ao torneio. Retórica e Repercussões Segundo o portal americano The Athletic, a retórica de Trump, por vezes, repetiu a mensagem de sua administração. Contudo, seus primeiros comentários sobre a presença do Irã na Copa do Mundo, desde os ataques de sábado, apresentaram um cenário distinto. Ao ser questionado sobre a declaração, um porta-voz da Casa Branca encaminhou os comentários do presidente. Ele afirmou que a ação militar dos EUA "remove uma grande ameaça desestabilizadora e ajudará a proteger pessoas em todo o mundo, incluindo americanos e os milhões que planejam comparecer à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos". Participação do Irã no Torneio O Irã integra o Grupo G da competição, tendo como adversários a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia. A seleção iraniana tem compromissos agendados em Los Angeles e Seattle, mas sua participação foi colocada em dúvida pelo ataque militar americano e israelense. A Copa do Mundo de 2026 tem seu início marcado para o dia 11 de junho. A decisão do torneio está prevista para 19 de julho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo de 2026 Trump Irã COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28