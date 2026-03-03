Capa Jornal Amazônia
Por que o Irã deixou de ser chamado de Pérsia? Entenda a mudança de nome

A decisão representou mais que uma simples troca de nomenclatura, mas um movimento estratégico para reforçar a identidade nacional

Gabrielle Borges
fonte

Entenda a mudança de nomenclatura (Foto: Freepik)

Em meio às tensões geopolíticas recentes envolvendo o Irã, uma dúvida histórica costuma reaparecer: por que o país deixou de ser chamado de Pérsia?

Até o início do século XX, essa era a denominação mais comum no Ocidente, uma referência direta ao poderoso Império Persa, que dominou vastas regiões da Ásia e marcou profundamente a história antiga.

A decisão representou mais que uma simples troca de nomenclatura, mas um movimento estratégico para reforçar a identidade nacional e consolidar a imagem de um Estado moderno e soberano. Entenda abaixo a razão da "troca" de nomes.

Origem dos nomes

O termo “Pérsia” tem origem na palavra “Persis”, usada por historiadores gregos para se referir à região de Fars, no sul do território. Com o tempo, a designação acabou sendo ampliada para identificar todo o império. Assim, o exônimo, nome dado por estrangeiros, se popularizou no Ocidente e permaneceu por séculos como referência oficial.

Já “Irã” deriva de “Aryān”, expressão que significa “terra dos arianos” ou “terra dos nobres”, e sempre foi o endônimo, ou seja, o nome utilizado pelos próprios habitantes. Em termos simples: Irã é o nome interno; Pérsia, a forma estrangeira que ganhou força ao longo da história.

Mudança oficial em 1935

A alteração foi formalizada durante o governo de Reza Shah Pahlavi, que liderava um projeto de modernização e centralização do país. Ao solicitar que o mundo adotasse oficialmente o nome Irã, o líder buscava reforçar a identidade nacional e romper com estereótipos associados apenas ao passado imperial.

A decisão também tinha um componente político: diferenciar o país de seus vizinhos árabes e afirmar sua singularidade histórica e cultural. Embora a herança persa continue sendo parte fundamental da identidade iraniana, o nome Irã passou a representar oficialmente o Estado-nação no cenário internacional.

Pérsia ainda é usado?

Apesar da mudança diplomática, o termo Pérsia não desapareceu completamente. Ele ainda é empregado em contextos históricos, culturais e artísticos, como na expressão “cultura persa” ou “Império Persa”. Em 1959, inclusive, o governo iraniano esclareceu que ambas as formas poderiam ser utilizadas, embora “Irã” permanecesse como denominação oficial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

