Casa Branca vê Irã 'esmagado' por operação dos EUA e minimiza processo de sucessão de Khamenei

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o regime do Irã está sendo "esmagado" pela ofensiva militar conduzida pelos Estados Unidos no país, destacando que as forças americanas já atingiram mais de 2 mil alvos iranianos desde o início das operações.

Durante coletiva de imprensa, Leavitt pontuou que a campanha tem quatro objetivos principais: destruir a marinha iraniana, eliminar a capacidade balística do país, impedir permanentemente que Teerã obtenha uma arma nuclear e neutralizar os grupos aliados do Irã na região. "Um dos objetivos dos Estados Unidos é destruir os mísseis balísticos do Irã", afirmou.

Entre os objetivos estratégicos da Casa Branca, a porta-voz não listou uma mudança de regime em Teerã. Questionada sobre quem poderia assumir a liderança suprema do país no futuro, após relatos de que Mojtaba Khamenei, filho do ex-aiatolá Ali Khamenei, poderia emergir como sucessor, Leavitt sinalizou que essa não é uma questão central para a operação. "Teremos que esperar para ver", disse.

Leavitt disse ainda que as operações militares continuam avançando e indicou que Washington espera consolidar em breve a superioridade aérea no conflito. "Esperamos ter domínio total do espaço aéreo iraniano em breve", declarou.

Mais cedo, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, também afirmou que Washington e Israel devem alcançar controle do espaço aéreo iraniano em "menos de uma semana", destacando que a campanha militar contra o país ainda está em estágio inicial.