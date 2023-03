Berlim vai permitir mulheres sem parte de cima do biquíni em piscinas públicas; entenda

Autoridades de Berlim, na Alemanha, passarão a permitir que mulheres possam desfrutar das piscinas públicas sem a utilização da parte de cima da vestimenta. A proibição passou a ser considerada discriminação, tendo em vista que homens podem usar apenas a parte de baixo dos trajes de banho.

A decisão foi tomada após um processo aberto por uma mulher que foi expulsa de uma piscina pública por estar sem a parte de cima da roupa, prática também conhecida como topless. Em dezembro, outra mulher afirmou ter sido instruída a se cobrir enquanto estava em uma piscina coberta.

A nova regra não tem data oficial para entrar em vigor, mas foi bem recebida pelos que defendem a Freikörperkultur (cultura docorpo livre, em tradução literal). O país considera a nudez em alguns locais públicos não apenas permissível, mas também saudável.

Visitantes estrangeiros acabam se chocando com cenas consideradas diferentes. Alemães nus são vistos em lagos, saunas e até em parques. As autoridades locais buscam lidar apenas com os limites da prática, em especial em piscinas públicas. Outras cidades já haviam permitido que mulheres pudessem nadar livremente sem a parte superior do traje de banho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)