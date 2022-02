Camila Pitanga se solidariza com ex presa após topless: 'Absurdo'

A atriz Camila Pitanga se pronunciou nesta segunda-feira, 31, em defesa da ex-namorada, Beatriz Coelho, que foi presa no final de semana com uma amiga por fazerem topless na praia. A artesã teve os pés algemados.

“Minha solidariedade à Bia, que ontem sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. É absurdo e constrangedor”, escreveu Camila.

Beatriz, que foi liberada logo em seguida, agradeceu o apoio recebido após a repressão sofrida: “Muito obrigada, me sinto imensamente acolhida e apoiada”, escreveu nas redes sociais.

“Gostaria de poder responder cada mensagem mas preciso de um pouco de recolhimento, então envio a todes meu afeto, amor e luta”, continuou.

Ainda no dia da situação, Beatriz expôs a abordagem policial e a prisão nas redes sociais, ocasião em que também recebeu críticas e ataques. “Postei aqui algumas mensagens de ódio, pois acho importante entendermos a dimensão da violência contra nossa existência e nossas lutas, mas as mensagens positivas estão vindo com muito mais força.”