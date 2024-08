Avião cai durante apresentação aérea na França e deixa um morto

Um avião caiu no Mar Mediterrâneo, na França, durante uma apresentação aérea nesta sexta-feira (16), resultando na morte do piloto. O acidente ocorreu durante as comemorações do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas no Dia D, em Provence.

A aeronave, um jato Fouga Magister, era de um colecionador particular e havia sido utilizada pela Força Aérea Francesa entre 1964 e 1980. Apenas o piloto estava a bordo no momento da queda. A comunidade de aviadores da Força Aérea e Espacial se pronunciou através de uma publicação nas redes sociais: “A comunidade de aviadores da Força Aérea e Espacial está muito triste com esta notícia”.

Devido ao acidente, a demonstração aérea, que incluía acrobacias de outras aeronaves da Força Aérea Francesa, foi cancelada. Autoridades locais informaram que o corpo do piloto foi recuperado e que uma investigação sobre as causas da queda está em andamento.

O incidente ocorreu apenas dois dias após outro acidente envolvendo jatos militares franceses no leste do país, em que dois militares perderam a vida e um terceiro sobreviveu.