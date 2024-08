Avião cai no Mato Grosso e deixa 5 mortos; empresário e netos estão entre as vítimas

Um avião de pouso convencional com dois motores caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (15). Cinco pessoas morreram no acidente, entre elas o empresário Arni Alberto Spiering, conhecido por seu trabalho no ramo de transportes de combustíveis e sementes, dois netos dele, um funcionário de fazenda e o piloto.

Segundo o portal G1 Mato Grosso, a Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa do Mato Grosso com o Pará, informou que dois aviões decolaram do local pela manhã, mas apenas um deles chegou ao destino. A segunda aeronave, do mesmo modelo da que caiu, não retornou mais o contato.

O avião envolvido no acidente desta quinta-feira é do modelo King Air, com capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros, segundo Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

Segundo a Polícia Militar, a aeronave caiu em uma fazenda, localizada na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires, em uma região conhecida como ‘Paredão’.