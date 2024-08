Polícia Civil identifica piloto do avião que caiu no MT nesta quinta-feira (15)

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o piloto do avião que caiu no município de Campo Novo do Parecis, na manhã de quarta-feira (14/8). A aeronave transportava cinco pessoas, todas do mesmo grupo familiar. As investigações apontam que o piloto é Ricardo Hernandes, de 45 anos. Ele era o responsável por conduzir a aeronave de pequeno porte, que tinha como destino a cidade de Pontes e Lacerda, também em Mato Grosso.

O avião, um monomotor modelo Embraer 720 Minuano, perdeu contato com a torre de controle e caiu pouco tempo após decolar de uma fazenda na região. Segundo as autoridades, o piloto era experiente e possuía mais de 20 anos de atuação no setor da aviação. Os ocupantes da aeronave eram conhecidos de Hernandes e, segundo informações preliminares, estavam em uma viagem familiar.

As equipes de resgate foram acionadas após a queda, mas, infelizmente, não houve sobreviventes. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). De acordo com as primeiras análises, o tempo estava estável no momento do voo, o que levanta hipóteses sobre uma possível falha mecânica ou erro humano.

A Polícia Civil continua as investigações e deve realizar novas perícias nos destroços da aeronave para determinar o que levou à queda. Além disso, as autoridades estão em contato com os familiares das vítimas, oferecendo suporte e esclarecendo detalhes sobre o processo investigativo.