Avião com 62 pessoas cai no interior de São Paulo; veja vídeo dos destroços

Um avião bimotor com capacidade para 68 passageiros, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira (09/08), na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP). À EPTV, a Polícia Militar informou que o chamado para a ocorrência foi feito às 13h28, na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Havia 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

A prefeitura de Vinhedo informou que não há registro de sobreviventes no acidente.

Além das equipes da PM, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também estão atendendo a ocorrência no local.

A aeronave envolvida no acidente é um modelo ATR-72, que segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tem capacidade para até 68 passageiros. Ainda não há informações sobre vítimas, mas hospitais de Vinhedo e Valinhos, também em São Paulo, foram mobilizados para receber possíveis feridos, segundo o portal G1 de Campinas e Região.

O secretário de Segurança de Vinhedo, Osmir Cruz, disse que a aeronave caiu próximo de uma residência com moradores dentro, em um condomínio, mas nenhuma pessoa em solo ficou ferida.