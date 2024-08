Paraense se atrasa e escapa de queda de avião que matou 62 pessoas no interior de São Paulo

O paraense Izael de Souza Silva, de 26 anos, natural de Oriximiná, no oeste do Pará, é um dos três passageiros que não embarcaram no avião que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Por uma questão de minutos, Izael escapou de se tornar uma das vítimas do acidente. Além dele, José Felipe Araújo Lima e Adriano Silva de Assis também não embarcaram.

Em um relato emocionado à imprensa de Vinhedo, Izael explicou que o atraso para o embarque foi decisivo. “Chegamos aqui no aeroporto e não conseguimos embarcar, mas foi da vontade de Deus. Pegamos esse livramento por questão de a gente ter se atrasado. Por questão de eu não querer vir mais cedo. Pelo pessoal da nossa empresa, eles falaram que iam chamar o Uber às 9h30. Eu falei que não, que eu só ia sair do alojamento 10h30. Chegamos aqui na faixa de 10h40”, disse.

Ainda abalado, Izael acrescentou: “Fiquei estressado na hora. Eu queria ir embora para a minha cidade, Oriximiná, lá no interior do Pará. Mas quando soube da queda, pensei muito na minha família, nos meus filhos”, revelou.

Izael, que está há três meses fora de sua cidade natal, explicou que sua jornada de trabalho o levou primeiro a Foz do Iguaçu, e depois a Cascavel, onde estava antes do acidente.

