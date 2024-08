Lula pede um minuto de silêncio por queda de avião em Vinhedo (SP) com 62 pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio para as vítimas do avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, nesta sexta-feira (9/8). O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

"Queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo", disse, durante lançamento da primeira de quatro fragatas previstas no programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT), executado pela Marinha, nesta tarde, em Itajaí (SC). "Queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas".

A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. Segundo a VOEPASS Linhas Aéreas, o modelo da aeronave era PS-VPB e o voo era o 2283.