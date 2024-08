Passageiro perdeu voo em avião que caiu em Vinhedo diz que insistiu para que o colocassem no voo

Um homem que perdeu o voo no avião que caiu em Vinhedo (SP) afirmou que chegou a insistir que o colocassem no voo. Segundo ele, cerca de 10 pessoas erraram o portão de embarque no aeroporto e perderam o voo no Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná. O avião tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

Outro passageiro que perdeu o voo relatou que chegou a discutir com um funcionário para tentar embarcar, porem a solicitação foi negada.

“Cheguei aqui às 9h40, a Latam estava fechada, estava fazendo um trabalho no hospital. Cheguei e fiquei esperando para ver se abria, mas não tinha ninguém no guichê. Esperei e o microfone não falou nada. Quando desci, fiquei esperando, quando deu 10h41, discuti com ele [funcionário], ele salvou minha vida. Ele fez o trabalho dele”, informou o passageiro.

Segundo a Voepass Linhas Aéreas, 58 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo do avião modelo ATR-72.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)