O que é estol? Entenda a possível causa da queda de avião em São Paulo

O estol é um fenômeno aerodinâmico que ocorre quando uma aeronave perde a sustentação necessária para se manter em voo. Isso acontece quando o ângulo de ataque das asas — ou seja, o ângulo entre a corda da asa e o fluxo de ar relativo — ultrapassa um limite crítico, resultando na separação do fluxo de ar sobre as superfícies de sustentação. Quando isso ocorre, a aeronave não consegue mais gerar a força de sustentação suficiente, e a queda é inevitável, a menos que o piloto consiga recuperar o controle. Especialistas apontam que a causa da queda de um avião bimotor com capacidade para 68 passageiros, em Vinhedo (SP), tenha sido um estol. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Como o estol acontece?

O estol pode ocorrer em várias situações de voo, mas é mais comum em manobras onde o ângulo de ataque é elevado, como durante uma subida íngreme ou uma curva acentuada em baixa velocidade.

Principais fatores que contribuem para o estol

Ângulo de Ataque Elevado: Quanto maior o ângulo de ataque, maior é o risco de estol, especialmente se ultrapassar o ângulo crítico. Baixa Velocidade: Em velocidades mais baixas, a sustentação gerada pelas asas diminui, aumentando as chances de estol. Condições de Voo: Turbulências, manobras bruscas ou mudanças repentinas na direção do vento podem contribuir para o estol.

Como os pilotos evitam o estol?

Os pilotos são treinados para evitar o estol, mantendo a aeronave dentro dos parâmetros seguros de voo, especialmente em termos de ângulo de ataque e velocidade. Além disso, aeronaves modernas são equipadas com sistemas de alerta de estol, que avisam os pilotos antes que o fenômeno ocorra. Em caso de estol, os pilotos devem realizar uma série de manobras específicas para retomar o controle da aeronave, como reduzir o ângulo de ataque e aumentar a potência dos motores.

Estol em diferentes tipos de aeronaves

Embora o estol possa ocorrer em qualquer tipo de aeronave, suas consequências podem variar dependendo do modelo e das características de voo. Em aviões comerciais, o estol é uma condição crítica, mas a maioria das aeronaves é projetada para ser estável e recuperável em situações de estol. Em aeronaves de pequeno porte ou de acrobacia, o estol pode ser mais fácil de induzir, mas também é mais facilmente recuperável por pilotos experientes.