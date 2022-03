​Áudios vazados de Arthur do Val são ‘asquerosos’, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) considerou “asquerosa” a fala do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido pelo canal de Youtube “Mamãe Falei”, sobre as refugiadas ucranianas. “É tão asquerosa que nem merece comentário”, disse o presidente, ao chegar ao Palácio da Alvorada neste domingo. As informações são da CNN Brasil.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi a primeira representante do alto escalão do governo Bolsonaro a se manifestar sobre o episódio. “Nojento. Baixo. Sujo. São horripilantes as palavras de @arthurmoledoval. Não ficará sem resposta! Este comportamento não é compatível com a de um representante do povo. Pediremos sua cassação imediata!”, escreveu em suas redes sociais.

Nas mensagens de áudio enviadas pelo parlamentar, Do Val diz que as refugiadas ucranianas “são fáceis porque são pobres”. “É inacreditável a facilidade. Essas ‘minas’ em São Paulo se você dá bom dia elas ‘iam’ cuspir na tua cara. E aqui elas são supersimpáticas, super gente boa. É inacreditável”, disse o então pré-candidato ao governo de São Paulo.

Ao desembarcar no Brasil, voltando da Ucrânia, em Cumbica, Guarulhos, o deputado falou com a imprensa sobre o conteúdo dos áudios e pediu desculpas. “Foi errado o que falei, não é isso que eu penso. O que falei foi um erro num momento de empolgação. Pelo amor de Deus, gente, a impressão que está passando é que cheguei lá e tinha um monte de gente e falei ‘quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa?’”, disse.

“Não é isso, nem poderia. Inclusive nos áudios, de modo jocoso, informal, falo que não tive tempo de fazer absolutamente nada. Nem tempo para tomar banho, estou há três dias sem banho”, completou.