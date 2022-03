Petição pede a cassação de deputado Arthur do Val após áudio sobre mulheres ucranianas

Uma petição eletrônica colhe assinaturas em apoio à cassação do mandato do deputado estadual de São Paulo, Arthur do Val (Podemos), conhecido como "Mamãe Falei". A petição, que vem sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, neste final de semana, foi motivada pelas declarações de objetificação sexual de mulheres ucranianas, vulnerabilizadas pelo ataque russo. A petição já reúne 55 mil assinaturas.

As declarações constam em áudios vazados de Arthur do Val, na última sexta-feira, 4. Ele acaba de retornar ao Brasil após visita à Ucrânia.

A petição apoia o pedido de cassação que a deputada Mônica Seixas (PSOL-SP) anunciou que vai formalizar junto ao Legislativo estadual. Ainda, o texto da petição afirma que "o deputado esteve na Ucrânia sem ter formalizado licença do cargo" e que esteve no palco da guerra para "fazer sensacionalismo em suas redes sociais".

Sobre os áudios de Val, a petição condena a sexualização de mulheres ucranianas que estavam na fila em busca de refúgio e a menção de que são "fáceis por serem pobres".

A petição finaliza: "É inadmissível que um sujeito como este ocupe um cargo público no parlamento e passe impune diante de tanta barbaridade machista. Exigimos que a Assembleia Legislativa de São Paulo casse o mandato de Arthur do Val e que ele seja responsabilizado na justiça pelas atrocidades machistas proferidas. Apoiamos a iniciativa anunciada pela deputada Monica Seixas (PSOL-SP), que solicitou esclarecimentos ao parlamentar e indicou o pedido de cassação do deputado. Fora Mamãe Falei! Pela cassação de Arthur do Val! Machistas não passarão!"

