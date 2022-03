Após fala sobre ucranianas, senadores da base de Moro pedem expulsão de Arthur do Val do Podemos

Cresce a crise envolvendo o áudio vazado do deputado estadual Arthur Aguiar (Podemos-SP) com declarações de objetificação sexual de mulheres vítimas da guerra na Ucrânia. Hoje, domingo, 6, os senadores do Podemos pelo Paraná pediram a expulsão de Arthur do partido, noticiou o Uol. A crise gerada pelo ex-apoiador de Bolsonaro mancha a imagem de Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos e que teve Arthur como um importante apoiador. O Paraná é a principal base do ex-juiz federal.

VEJA MAIS

A avaliação dos aliados de Moro é que a situação causada por Arthur se tornou insustentável. O líder do partido no Senado, Alvaro Dias (Podemos-PR), afirmou que "nossa posição é de pedir à Executiva Nacional do Podemos uma atitude urgente e rigorosa, de rompimento (...) Nós não podemos conviver com o inacreditável. Porque é inacreditável alguém que postula cargo de governador de São Paulo dizer bobagens dessa grandeza".

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) disse que, "mesmo que o deputado Arthur do Val estivesse fazendo gracinhas com um amigo íntimo que o traiu expondo uma brincadeira entre dois amigos, ainda assim deve ser expulso do partido com a máxima urgência" (...) "Infâmias como estas não podemos aceitar nem de brincadeira".

Já o senador Flávio Arns (Podemos-PR) afirmou que as declarações de Arthur são "inaceitáveis": "Não admitimos o desrespeito a qualquer mulher. É uma questão de valores, ética e dignidade. Por isto, o Podemos deve expulsá-lo do partido".

Quem é o deputado Arthur do Val?



Também conhecido como "Mamãe falei", Arthur do Val integrou o Movimento Brasil Livre, um dos principais coletivos de apoio à eleição do presidente Jair Bolsonaro, em 2018, época em que era filiado ao DEM. Logo em seguida, ele se filiou ao Patriotas, partido criado por apoiadores de Bolsonaro com a expectativa de filiação do presidente. Em 2020, Arthur migrou para o Podemos e passou a defender a eleição de Sérgio Moro para substituir Bolsonaro.

O próprio Moro já anunciou ter rompido relação política com Arthur do Val. Em meio a críticas, a avaliação até de aliados é que a situação se tornou insustentável.

Repercussão negativa



Arthur do Val desistiu da pré-candidatura ao governo daquele estado após a repercussão negativa dos áudios vazados. O Podemos também lançou nota oficial condenando as declarações de Arthur.

"Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis (...) Entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar a minha pré-candidatura ao governo de São Paulo", inicia o comunicado oficial do deputado. Ele justifica a decisão no fato de não querer prejudicar o trabalho da legenda para a "construção da terceira via" (candidatura de Moro) à presidência da República.

Já a nota do Podemos, tenta descolar a legenda da imagem de um dos seus principais representantes políticos. O partido classifica as declações de Arthur como "gravíssimas e inaceitáveis" e anuncia a abertura de um procedimento disciplinar interno de apuração do caso.