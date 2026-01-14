Ator da série americana ‘24 Horas’ é preso após ameaçar e agredir motorista de aplicativo

Conhecido por ser o protagonista da série americana “24 Horas”, Kiefer Sutherland, foi preso na madrugada desta segunda-feira (13) após agredir um motorista de aplicativo em Los Angeles. Durante o crime, o ator teria entrado no veículo e, em seguida, atacado o condutor e proferido diversas ameaças à vítima.

De acordo com informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter, a polícia foi acionada poucos minutos depois da meia-noite para atender a uma ocorrência no distrito de Hollywood. Ao chegarem no local, os agentes identificaram o ator Kiefer Sutherland como o suspeito que ainda estava na mesma região do crime.

Após o episódio, o ator foi conduzido à delegacia, mas acabou sendo liberado algumas horas depois de prestar depoimento. Isso porque Kiefer realizou o pagamento da fiança que custava 50 mil dólares para o crime que ele cometeu, valor que corresponde a cerca de R$ 268 mil, na cotação atual do Brasil.

Quem é Kiefer Sutherland?

O ator Kiefer Sutherland ganhou reconhecimento mundial ao interpretar o agente Jack Bauer na série americana “24 Horas”, gravada entre 2001 e 2010. Além da série, o astro também foi vencedor de dois prêmios Emmy e um Globo de Ouro que alavancaram ainda mais sua carreira internacional de ator em filmes e séries.

Além de ter dado vida ao personagem Jack Bauer, o ator também interpretou o papel de Tom Kirkman na série “Designated Survivor", da plataforma de streaming da Netflix. Na trama, o secretário Tom atuava na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e, logo depois, ele assume a presidência dos Estados Unidos depois da morte de muitas pessoas que ocorreu em um atentado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)