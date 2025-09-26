Capa Jornal Amazônia
Cultura

Ex-ator de 'Doctor Who' é preso em Londres

Estadão Conteúdo

Noel Clarke, ator britânico conhecido por interpretar Mickey Smith em Doctor Who e por criar o filme Juventude Rebelde, foi preso nesta quinta-feira, 25, em sua residência em Kensington, Londres, segundo informações do The Sun e do The Guardian.

Até o momento, as razões formais para a prisão não foram divulgadas e o ator foi liberado após ser interrogado sob custódia.

De acordo com os veículos, a polícia metropolitana realizou uma revista na casa de Clarke, apreendendo laptops, documentos e outros itens.

Histórico de acusações e processos

A prisão ocorreu após Clarke ter perdido um processo de difamação contra o The Guardian, que em 2021 publicou acusações de má conduta sexual envolvendo mais de 20 mulheres.

O ator, de 49 anos, sempre negou irregularidades, mas foi condenado a pagar ao menos cerca de R$ 21 milhões em custas legais do jornal.

Desde que as alegações vieram à tona, Clarke não atuou de forma relevante em produções televisivas ou cinematográficas. Seu último trabalho em uma série do Reino Unido foi Viewpoint, exibida pela ITV em 2021.

Além de Doctor Who, Clarke participou de produções como Star Trek Into Darkness e Bulletproof.

