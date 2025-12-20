Ataque a faca deixa três mortos em Taiwan; vítimas foram escolhidas ao acaso

Um homem armado com faca atacou pessoas aleatórias na rua em Taiwan, matou três, feriu nove e depois morreu após cair do 6º andar de um prédio durante perseguição policial. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (19), em Taipei.

O suspeito foi identificado como Chang Wen, de 27 anos. Ele lançou granadas de fumaça perto de uma saída subterrânea da estação de metrô Taipei Main e esfaqueou pessoas aleatoriamente.

Depois, ele foi em direção a um popular distrito comercial, onde lançou granadas de fumaça e, novamente, esfaqueou várias pessoas no primeiro e quarto andares da loja de departamentos Eslite Spectrum Nanxi. Os golpes foram desferidos, principalmente, no pescoço das vítimas.

Hospitais locais relataram três mortes em decorrência dos ataques. Outras nove pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma com ferimentos graves, segundo o governo municipal.