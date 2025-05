Ataque a faca deixa 12 feridos em estação de trem em Hamburgo, na Alemanha

Um ataque a faca deixou 12 pessoas feridas na estação central de trem da cidade de Hamburgo, na Alemanha, nesta sexta-feira, 23. Segundo as autoridades, seis vitimas sofreram ferimentos com risco de vida. Uma mulher foi presa como suspeita.

A estação no centro de Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, é um grande centro para trens locais, regionais e de longa distância.

Além das seis pessoas que sofreram ferimentos com risco de vida, três ficaram gravemente feridas e outras três tiveram ferimentos leves.

A polícia da Alemanha afirmou na rede social X que uma mulher de 39 anos foi presa e acredita-se que tenha agido sozinha. Não havia informações imediatas sobre um possível motivo.

A emissora pública regional NDR relatou que o ataque ocorreu pouco depois das 18h no horário local (13h de Brasília). Um trem de alta velocidade ICE com as portas abertas pôde ser visto na plataforma após o ataque.

A empresa de transporte ferroviário Deutsche Bahn disse que quatro trilhos da estação foram fechados por conta do ataque e alguns trens de longa distância foram atrasados ou desviados.

Ataques

Nos últimos meses, a Alemanha foi sacudida por uma série de ataques violentos com motivação jihadista e de extrema direita, que colocaram as questões de segurança em primeiro plano.

No fim de semana passado, quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em Bielefeld, no oeste do país. O suposto agressor é um sírio de 35 anos, que foi preso pelas autoridades.

Já em março, um motorista invadiu uma zona de pedestres na cidade de Mannhein, no sudoeste da Alemanha, e atropelou dezenas de pessoas que celebravam o carnaval. (CO AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)