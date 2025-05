Navio gigante de 135 metros invade quintal na Noruega e assusta morador

Um morador da cidade de Trondheim, na Noruega, foi surpreendido com um navio de 135 metros de comprimento encalhado no quintal de sua casa, na madrugada de quinta-feira (22). O fato inusitado aconteceu enquanto ele dormia. Ele só percebeu o "gigante" quando foi acordado por um vizinho.

O navio cargueiro NCL Salten, com 16 tripulantes a bordo, navegava a cerca de 30 quilômetros por hora pelo fiorde (entrada do mar entre montanhas), quando quase invadiu a residência de Johan Helberg, por volta das 5h da manhã. O norueguês relatou a uma emissora de TV local que, por poucos metros, a embarcação não atingiu sua casa. “Eu não ouvi nada”, declarou.

Johan disse ainda ter se surpreendido ao ver, pela janela, o enorme navio no quintal. “Tive que esticar o pescoço para ver o topo dele. Foi surreal”, completou.

Um vizinho de Helberg, que acordou com o barulho do cargueiro se aproximando em alta velocidade, correu para avisá-lo. Ele conta que tentou acordá-lo tocando a campainha várias vezes, mas sem sucesso. “Foi só quando liguei por telefone que consegui falar com ele”, relatou Jostein Jorgensen.

Investigações

A polícia abriu uma investigação para apurar a causa da perda de controle da embarcação e suspeita de uma falha técnica. A companhia responsável pelo navio acredita que não se trata de algo intencional, pois não há indícios que apontem nessa direção. A empresa também afirmou que incidentes como esse acontecem e iniciou sua própria apuração para entender o ocorrido. “Estamos aliviados por não haver feridos, e nosso principal foco são as pessoas no local e a tripulação”, informou a companhia.

Algumas tentativas de remover o navio do quintal de Johan Helberg foram feitas ainda na noite de quinta-feira, mas foram interrompidas pela Administração Costeira Norueguesa. Segundo o órgão, seriam necessárias investigações geológicas antes da retirada. A North Sea Container Line (NCL), companhia de navegação responsável pelo fretamento da embarcação, informou que uma nova tentativa seria feita nesta sexta-feira.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve vazamento de combustível. As autoridades permanecem de prontidão para lidar com qualquer eventualidade relacionada ao caso.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)