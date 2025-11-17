Jovem morre baleado após tentar esfaquear policial
Segundo a PM, rapaz de 19 anos ameaçava familiares e reagiu à chegada da equipe com um ataque de faca
Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado por um policial militar, na manhã desta segunda-feira (17), em Luziânia (GO). De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o rapaz tentou esfaquear um dos agentes durante uma ocorrência no Parque Estrela Dalva X, no distrito do Jardim Ingá.
A corporação informou que foi acionada pela própria família do jovem, que relatou ameaças feitas por ele dentro da residência. Policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foram até o local e, durante a abordagem, o rapaz desferiu um golpe de faca contra um dos militares. O ataque, no entanto, foi contido pelo colete à prova de balas usado pelo policial.
Policial reagiu e atirou contra o jovem
Ainda segundo a PM, outro agente reagiu ao ataque e disparou contra o suspeito, que morreu no local antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). A equipe de socorro chegou a ser acionada, mas não conseguiu reverter o quadro.
A área foi isolada para perícia da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), vinculada à Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). O caso será investigado pela Polícia Civil.
