Artista cria imagens de gatinhos em plantação de arroz na Tailândia

O agricultor e artista tailandês Tanyapong Jaikham criou imagens de gatinhos em plantação de arroz em Chiang Rai, na Tailândia. O projeto, que começou em outubro, conta com a ajuda de mais de 200 voluntários para plantar manualmente o arroz colorido.

VEJA MAIS

As obras de arte mostram três gatos tirando uma soneca. Um deles até está se aconchegando a um peixe.

O artista-agricultor explica que as plantas mudam de tonalidade conforme crescem, formando as imagens. Por isso, é fundamental posicionar as sementes de arroz com precisão. "E o arroz mudará gradualmente de tonalidade ao longo do tempo", diz Tanyapong Jaikham, que também trabalha em uma fábrica e tem usado o tempo livre para conduzir a obra.

O projeto tem chamado a atenção e, com o objetivo de atrair turistas para a região, torres de observação estão sendo construídas no local.