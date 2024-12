Mega da Virada: conheça alguns cuidados para proteger o bilhete do sorteio

Na próxima terça-feira (31/12), a Mega da Virada vai sorter o prêmio estimado em R$ 600 milhões. Este será o maior valor já sorteado dentre todas as loterias brasileiras. Dessa forma, é preciso ter cuidado com o bilhete que pode ser o premiado, pois ele precisar ser válido na hora de retirar o prêmio milionário numa das agências da Caixa Econômica Federal.

As apostas para o último prêmio da loteria brasileira estão abertas até às 18h do dia 31 de dezembro. Além disso, o sorteio está marcado para às 20h deste mesmo dia, em São Paulo.

É preciso estar atento desde o momento de preencher os números para que o campo todo da numeração seja preenchido corretamente. Depois de realizar a aposta, é importante verificar o comprovante emitidio pelo terminal de aposta, pois ele é o único documento que comprova que aquele bilhete é o vencedor do prêmio.

Informações para checar no comprovante:

Quando o operador do terminal entregar o comprovante da aposta, verifique algumas informações:

Identificação do jogo: verifique se a aposta foi realizada para a Mega da Virada;

Data da aposta: identifique se a data que está no comprovante é a mesma que está sendo realizada a aposta;

Data do sortei: o sorteio do prêmio da Mega da Virada ocorre no dia 31/12, às 20h;

Código da lotérica: verifique se o código da lotérica é o mesmo em que está realizando a aposta;

Concurso: apesar de o concurso da Mega da Virada ser um especial, ele segue a numeração da Mega-Sena. A Mega da Virada de 2024 é o concurso 2810

Prazo de validade do prêmio: confira o prazo para que a aposta premiada tem para retirar o prêmio;

Números apostados: verifique se os números preenchidos no volante são os mesmo que estão no comprovante emitido;

Número do bilhete: cada bilhete tem uma numeração, então confira se eles são correspondentes;

Valor da aposta: o valor mínimo para apostar na Mega da Virada é R$ 5,00, em que 6 número são escolhidos. Caso preencha mais número, aumentará o valor da aposta.

A Caixa aceita apostas realizadas apenas em casas lotéricas, pois só elas tem autorização do banco para realizar apostas das Loterias Oficiais.

Identificação do apostador

Depois de analisar as informações do comprovante emitido, escreva o nome completo e o número do CPF do apostador na parte de trás do comprovante.

Assim, somente ele poderá ir até uma agência da Caixa para retirar o prêmio, em que deverá apresentar um documento oficial com foto e o próprio comprovante para receber o prêmio milionário.

E no bolão?

É comum apostadores se reunirem para fazer um bolão da Mega da Virada para aumentarem a chance de ganhar o prêmio. Se for o caso de participar de um bolão, o único comprovante é o recibo oficial emitido pelo terminal da casa lotérica. Depois de receber o comprovante, analise alguns dados que estão nele:

Inscrição bolão Caixa: é preciso que o recibo seja de um bolão. Por isso, ele indicará que aquele comprovante é de uma aposta feita em um bolão Caixa;

Valor da cota: cada bolão tem um valor para uma cota, em que deve estar destacado o valor da cota paga na aposta;

Valor da tarifa: em alguns caso, a casa lotérica pode cobrar um valor para realizar o bolão;

Quantidade de cotas: o comprovante deve destacar quantas cotas estão participando do bolão.

Como acompanhar o resultado da Mega da Virada?

A Caixa Econômica Federal tem um canal no YouTube, em que ela transmite os sorteios das loterias ao vivo. O sorteio da Mega da Virada terá transmissão ao vivo no canal do banco no dia 31/12, às 20h.

Além disso, é possível acompanhar o sorteio por meio do site oficial das Loterias Caixa. Aqui, há outras informações além dos números sorteados, já que informa quantas apostas venceram o sorteio e qual será o valor que cada um vai receber.

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

Como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada?

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar o prêmio no maior sorteio da história das loterias do Brasil, ele poderá marcar mais números no cartão de apostas.

Dessa forma, o valor do volante aumentará. Assim, caso marque 7 números, a pessoa pagará o valor de R$ 35 por cada jogo. Caso marque 10 número, a aposta custará R$ 1.050.

Vale dizer que o número máximo de números escolhidos por cada jogo é 20. Neste caso a aposta valerá R$ 193,8 mil.

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada e quais as chances?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00. Neste caso, a probabilidade de ganhar é de 1 para 50.063.860 milhões.

Apostar 7 números: custa R$ 35,00 e a chance é de 7.151.980 milhões;

Apostar 8 números: custa R$ 140,00 e a chance é de 1.787.995 milhão;

Apostar 9 números: custa R$ 420,00 e a chance é de 595.998 mil;

Apostar 10 números: custa R$ 1.050,00 e a chance é de 238.399 mil;

Apostar 11 números: custa R$ 2.310,00 e a chance é de 108.363 mil;

Apostar 12 números: custa R$ 4.620,00 e a chance é de 54.182 mil;

Apostar 13 números: custa R$ 8.580,00 e a chance é de 29.175 mil;

Apostar 14 números: custa R$ 15.015,00 e a chance é de 16.671 mil;

Apostar 15 números: custa R$ 25.025,00 e a chance é de 10.003 mil;

Apostar 16 números: custa R$ 40.040,00 e a chance é de 6.252 mil;

Apostar 17 números: custa R$ 61.880,00 e a chance é de 4.045 mil;

Apostar 18 número: custa R$ 92.820,00 e a chance é de 2.697 mil;

Apostar 19 números: custa R$ 135.660,00 e a chance é de 1.845 mil;

Apostar 20 números: custa R$ 193.800,00 e a chance é de 1.292 mil.

Quando começou a Mega da Virada?

O primeiro sorteio especial da Mega da Virada ocorreu em 2009. Desde lá, 121 apostas ganharam o prêmio milionário.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)