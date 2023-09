Lotofácil da Independência 2023: concurso 2900 sorteará prêmio de R$ 200 milhões neste sábado (09)

Um dos sorteios mais aguardados pelos apostadores, a Lotofácil da Independência, de concurso 2900, ocorrerá neste sábado (09/09), com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, o maior da história do concurso especial criado em 2012, e que não acumula.

As apostas para o concurso especial de 2023 poderão ser feitas até às 17h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Realizada pela Caixa Econômica Federal, a chamada dos números da modalidade acontecerá a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Como apostar na Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência segue o mesmo padrão da Lotofácil comum: os apostadores escolhem entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, de 15 números, custa atualmente R$ 3,00, dando ao jogador uma única chance de cravar todos os números chamados.

Caso o apostador queira aumentar as chances de acertos, ele pode marcar mais números, o que aumentará, também, o valor da aposta. Confira abaixo os valores das apostas:

15 números: R$ 3,00

16 números R$ 48,00

17 números: R$ 408,00

18 números: R$ 2.448,00

19 números: R$ 11.628,00

20 números: R$ 46.512,00​

O que é a Lotofácil da Independência

Criada em 2012, a Lotofácil da Independência ocorre no mês de setembro, em homenagem à Independência do Brasil, que ocorre no dia 07/09, e dá prêmios bem maiores do que a média (R$ 1,5 milhão) dos concursos comuns.

Durante meses, 15% do valor arrecado a cada sorteio da Lotofácil comum - até os de final 0 - é direcionado ao prêmio do concurso especial da Lotofácil, o que explica o valor multimilionário.

Saiba como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)