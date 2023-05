Lotofácil: simulador online para testar jogos da loteria

Realizada pela Caixa Econômica Federal, a Lotofácil, como o próprio nome diz, é uma das loterias mais fáceis de ganhar. Para testar a sorte quando for jogar, o site SóMatemática desenvolveu um simulador online de apostas da Lotofácil, para que os apostadores realizem apostas e veja quantos concursos anteriores acertariam e com quantos números. O simulador dispõe resultados desde o primeiro concurso, realizado em 29 de setembro de 2003, até o mais recente.

Escolha até 20 números e verifique quantos concursos você acertaria se jogasse nas dezenas escolhidas (Reprodução/SóMatemática)

No site, o apostador poder marcar uma aposta simples, com 15 números, no valor de R$ 3,00, ou jogar em até 20, pelo valor de R$ 46.512,00. Após escolher as dezenas, o site gerará uma lista com os resultados, exibindo quais concursos você ganharia, com quantos números e os que faltaram para acertar as 15 dezenas. Confira abaixo um exemplo com uma aposta marcando os números 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15:

(Reprodução/SóMatemática)

Além do simulador, o site proporciona um gerador de jogos com sugestões de apostas, de forma aleatória ou inteligente. O gerador aleatória escolher quaisquer 15 números. Já o inteligente, faz uma análise nos últimos concursos, a quantidade de números pares e ímpares, assim como o número de dezenas repetidas de um concurso para o outro, procurando manter o mesmo padrão. Para geração de jogos com 16 à 20 números, deve-se usar o sistema avançado do simulador, clicando aqui.

(Reprodução/SóMatemática)

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)