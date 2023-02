Lotofácil: quais os melhores números para jogar e ganhar o prêmio

A Lotofácil é uma modalidade de apostas da Caixa Econômica Federal desde 29 de setembro de 2003. Fazendo jus ao nome, ela é uma das apostas mais fáceis de ganhar, com valores menores às outras. A categoria é uma boa opção para quem deseja aumentar suas chances de ser premiado, combinando números a cada aposta.

Apesar de ser uma aposta com mais chances de ganhar, ela requer estratégias do apostador antes de jogar. Estudar os números mais sorteados nos últimos resultados é uma delas.

Números mais sorteados na Lotofácil

Dezena 20 - sorteada 1694x

Dezena 10 - sorteada 1691x

Dezena 11 - sorteada 1682x

Dezena 25 - sorteada 1673x

Dezena 13 - sorteada 1667x

Número menos sorteados na Lotofácil

Dezena 08 - sorteada 1565x

Dezena 16 - sorteada 1574x

Dezena 06 - sorteada 1577x

Dezena 07 - sorteada 1589x

Dezena 23 - sorteada 1593x

VEJA MAIS

Lotofácil da Independência

Em vigor desde 2012, a Lotofácil da Independência é uma versão especial da Lotofácil regular que acontece uma vez a cada ano e dá prêmios bem maiores, como o do último sorteio em 2022, onde o prêmio foi de R$ 180 milhões. A Lotofácil da Independência não acumula, ou seja, caso ninguém fature o prêmio na faixa principal de 15 acertos, o valor passa para quem marcar 14 pontos e assim por diante.

Números mais sorteados

Dezenas 03, 06 e 26 - sorteadas 9x

Dezena 12 - sorteada 8x

Dezenas 02, 09, 14, 21, 23 e 25 - sorteadas 7x

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

VEJA MAIS

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)