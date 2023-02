Lotofácil: paraense acerta as 15 dezenas e leva prêmio de mais de R$1,6 milhão; veja resultado

Um apostador de Belém, no Pará, acertou as 15 dezenas do concurso 2730 da Lotofácil, sorteado na última quinta-feira (2), e levou pra casa o prêmio de R$ 1.684.518,15. Ele dividiu o prêmio máximo com outros dois ganhadores, de Maricá, no Rio de Janeiro, e Ubá, em Minas Gerais.

Resultado da Lotofácil 2730

Os números sorteados foram: 02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

Além dos ganhadores do prêmio máximo, outras 633 apostas levaram R$ 1.147 cada, com 14 acertos. 21.347 apostadores levaram R$ 25, com 13 acertos. 236.812 pessoas receberam R$ 10, com 12 acertos; e 1.209.165 levaram R$ 5, com 11 acertos.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Para receber o prêmio, basta que o vencedor leve um documento de identidade original, com CPF, e o recibo com a aposta vencedora.

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica, mas valores superiores a estes devem ser resgatados em uma agência da Caixa.

Quanto custa apostar na Lotofácil?

Para ganhar o maior prêmio da Lotofácil, o apostador deve acertar 15 das 25 dezenas possíveis. Apostas com 15 números custam R$ 2,50 mas o valor da aposta pode subir até R$ 38.760.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)