Loterias: paraense acerta sozinho a Lotofácil, concurso 2574; prêmio é superior a R$1,2 milhão

Um paraense conseguiu acertar todas as dezenas da Lotofácil, concurso 2574, realizada no último sábado (16). O bilhete foi registrado em Ananindeua, na região Metropolitana de Belém. A aposta foi simples, no valor de R$ 2,00, feita on-line, no site da Loterias Caixa.

O apostador do Pará levará a quantia de R$ 1.239.162,95. Além do prêmio máximo da loteria, três paraenses acertaram 14 pontos. Cada ganhador pode resgatar um total de R$1.416,70. As apostas foram feitas em:

Abaetetuba – Pará - Loteria Sorte Grande; Barcarena – Pará – Loterias Caixa on-line; Belterra – Pará - Centro Lotérico Fada dos Bilhões

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 2574, de sábado (16):

02 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23

Saiba como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, o sorteado pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Porém, acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O prêmio pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa com o comprovante do jogo sorteado.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.