Brasileiros podem ganhar R$ 2,8 bilhões na loteria Mega Milionária dos EUA; veja como apostar

Um concurso da loteria dos Estados Unidos, chamado jackpot da Mega Millions, irá sortear na terça-feira (19/07) o prêmio de US$ 530 milhões, equivalente a R$ 2,8 bilhões. O valor está acumulado há quatro meses e o melhor de tudo é que os brasileiros também podem apostar e concorrer a essa bolada. Entenda:

Apostadores do mundo todo são atraídos pelos valores milionários que acumulam na jackpots. Quem acertar os 6 números desta semana se tornará o mais novo bilionário. Segundo as regras do país, não é necessário ser cidadão dos EUA e nem residente para jogar. Basta fazer uma aposta online e concorrer.

Como jogar na loteria Mega Milionária dos EUA?

O próximo sorteio da Mega Millions dos Estados Unidos será na noite desta terça-feira, 19 de julho. Confira como participar e concorrer aos R$ 2,8 bilhões:

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares. A pessoa deve:

Acessar a página da Mega Millions na TheLotter e escolher os números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

Clicar em jogar na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial no nome do interessado e a pessoa poderá vê-lo digitalizado na conta pessoal antes do sorteio.

comprarão o bilhete oficial no nome do interessado e a pessoa poderá vê-lo digitalizado na conta pessoal antes do sorteio. Ao ganhar, a pessoa poderá desfrutar dos prêmios na íntegra, 100% sem comissões. O ganhador será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Quem ganha prêmios inferiores a 200 mil dólares, o dinheiro será depositado diretamente na conta bancária. Quem ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa irá arcar com todas as despesas da viagem para receber o prêmio pessoalmente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)