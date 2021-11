Ganhador da Mega-Sena tem prisão decretada por não pagar pensão

Depois de disputar por seis anos um prêmio milionário da Mega-sena na Justiça, um morador de Tangará (SC) conseguiu um acordo em que receberia metade do valor da bolada, sorteada em 2001, que corrigido ultrapassava R$ 40 milhões. Mas, por ironia, esta semana o titular da comarca, juiz Flávio Luís Dell’Antonio, determinou que o mesmo homem fosse preso por uma dívida calculada em R$ 160 mil de pensão alimentícia. O caso foi divulgado pelo portal Metrópoles.

Pela decisão, o réu ficará preso até quitar três parcelas atrasadas devidas até junho, além das posteriormente vencidas, tudo devidamente atualizado com juros e correção monetária. O prazo da prisão é de 60 dias, em regime fechado. A falta de pagamento ou atraso no pagamento da prisão alimentícia pode resultar na negativação do nome em instituições financeiras de crédito e na prisão do devedor.