Mais de 200 paraenses acertam na Mega Sena, Lotofácil e Quina; confira os prêmios

A Mega Sena, Lotofácil e Quina, modalidades das loterias sorteadas na quarta-feira (8), premiaram 207 apostadores paraenses. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações.

Mega Sena - Concurso 2562

Veja os números do sorteio: 06 - 12 - 32 - 44 - 51 - 57.

Cinco apostadores acertaram cinco números dos seis sorteados na última quarta-feira (8). Cada um dos jogadores levará para casa a quantia de R$ 45.102,73. Veja de onde são os premiados:

Belém

Canaã dos Carajás

Marabá - dois ganhadores

Parauapebas

Outros 192 paraenses acertaram a quadra do último concurso. Os prêmios são de R$ 992,48 a R$ 9.924,80. Confira os municípios dos ganhadores:

Abaetetuba - dois ganhadores

Acará

Almeirim

Altamira - dois ganhadores

Ananindeua - nove ganhadores

Barcarena - três ganhadores

Belém - 69 ganhadores

Bragança - dois ganhadores

Brasil Novo - dois ganhadores

Breu Branco

Breves

Cametá - dois ganhadores

Canaã dos Carajás - quatro ganhadores

Capanema

Capitão Poço

Castanhal - cinco ganhadores

Conceição do Araguaia

Curionópolis - dois ganhadores

Curuá

Dom Eliseu

Igarapé-Miri

Itaituba - cinco ganhadores

Jacundá

Marabá - 15 ganhadores

Medicilândia

Mojuí dos Campos

Novo Progresso - três ganhadores

Óbidos

Ourilândia do Norte - dois ganhadores

Pacajá

Paragominas - três ganhadores

Parauapebas - 13 ganhadores

Pau D'Arco

Placas

Redenção - cinco ganhadores

Rio Maria

Rondon do Pará - dois ganhadores

Santarém - oito ganhadores

Soure

Tomé-Açu - três ganhadores

Trairão

Tucumã - dois ganhadores

Tucuruí - oito ganhadores

Lotofácil - concurso 2735

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24

Nove paraenses foram premiados no concurso da Lotofácil, com 14 acertos dos 15 números sorteados. Os jogadores receberão, cada, a quantia de R$ 800,28.

Confira os municípios dos ganhadores:

Anapu

Belém - três ganhadores

Canaã dos Carajás

Castanhal

Itaituba

Parauapebas

Tomé-Açú

Quina - concurso 6072

Os números sorteados foram: 34 - 66 - 41 - 44 - 54.

Na quina, com quatro acertos, um apostador de Placas foi premiado no concurso do último dia 08. O valor do prêmio é de R$ 7.961,59.

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)